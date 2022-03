Homem sofre atentando à bala ao sair de festa com som automotivo ligado em Goiânia

Um homem de 37 anos relatou uma história assustadora após sofrer um atentado com tiros, em Goiânia, na manhã deste domingo (20).

Por volta das 06h20, a vítima estava saindo de uma festa junto com uma mulher, em um espaço de eventos no setor Jardim Balneário Meia Ponte, e ligou o som automotivo do veículo.

Porém, enquanto se preparavam para deixar o local, eles teriam visto um homem saindo do mesmo ambiente e disparando contra o automóvel.

A suspeita deles é de que os disparos foram feitos por um guarda municipal, de 35 anos, que é uma figura conhecida pelos envolvidos.

A dupla conseguiu fugir ilesa e acionou a polícia, que deslocou uma equipe ao espaço de eventos, onde localizou o suspeito do atentado.

O guarda municipal levou os investigadores até próprio domicílio, onde foi encontrado um coldre para carregar armas de fogo. Contudo, o equipamento supostamente utilizado para o crime não foi localizado.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que acompanhou a ocorrência, afirmou que o agente não possui porte de armas.

Diante das circunstâncias, todos os envolvidos foram levados à Central de Flagrantes, para os procedimentos cabíveis.