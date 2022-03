Goiano que não aguentava mais receber ligação com cobrança do Bradesco consegue parar o banco

Um morador de Goiânia que recebia diversas ligações do banco para cobrar uma dívida que não era dele conseguiu na Justiça parar o Bradesco S/A.

O caso foi divulgado nesta terça-feira (22) pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

Pedro Henrique de Aquino Nogueira provou que as cobranças eram para um desconhecido, chamado Edivaldo de Araújo da Silva.

Mesmo após reclamar na empresa sobre o erro, as cobranças continuaram e ele precisou se cadastrar no sistema “Não Me Perturbe” da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O consumidor relata que as ligações eram constantes e que o atrapalhavam durante o trabalho e os estudos.

“No caso concreto, o autor comprovou o recebimento de diversas ligações de cobrança em nome de terceiro desconhecido”, afirmou a juíza Lívia Vaz da Silva ao definir a suspensão.

Se os incômodos persistirem, o estabelecimento poderá ser penalizado com uma multa diária.