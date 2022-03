Homem que matou mulher a facadas e jogou corpo em cisterna é condenado pela Justiça

Sebastião Carlos Lima da Silva, de 40 anos, foi condenado a 17 anos e seis meses de prisão por matar a ex-mulher a facadas.

O homem, que é ajudante de limpeza, ainda jogou o corpo da companheira dentro de uma cisterna. O julgamento foi realizado na segunda-feira (21).

O crime aconteceu no dia 05 de junho de 2021, mas o corpo de Eliene Alves da Silva Dourado, de 45 anos, foi encontrado somente no dia seguinte.

Isso porque a filha da vítima foi até a residência no Setor Village Santa Rita, e percebeu que os gatos não saíam de perto da cisterna.

Depois de matar a mulher a facadas, o homem também furtou o cartão bancário e o celular da vítima. O criminoso utilizou o dinheiro de Eliene para fugir até o Rio de Janeiro, mas foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

À Polícia Civil, Sebastião confessou a autoria do crime e alegou alegou legítima defesa. Segundo a apuração do delegado Ernani Cázer, porém, a verdadeira motivação foi o fato de o autor não aceitar o fim do relacionamento.