Goiânia começa a aplicar a 4ª dose em idosos nesta quinta-feira (24)

Por meio do Twitter, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) anunciou na noite desta quarta-feira (23) que a população da cidade poderá receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19.

Goiânia começa a aplicar amanhã a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima de 80 anos. A vacina já demonstrou ser eficaz contra esta doença e o reforço vai trazer mais garantia de saúde a todos. Quem não vacinou, vacine! Vamos deixar este vírus para trás! 💉🙏🏾 — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) March 23, 2022

O anúncio foi feito após a autorização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para início imediato desta etapa da imunização em idosos acima de 80 anos em municípios com estoque de vacina.

Conforme nota técnica do Ministério da Saúde, a 4ª dose deve ser aplicada com o imunizante da Pfizer ou, “de maneira alternativa”, com o da Astrazeneca em pessoas que receberam o último reforço há no mínimo três meses.

Além do nosso Estado, outros sete devem começar a aplicação da chamada “quarta dose”. São eles São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Rio Grande do Norte.