Casos que aconteceram em Goiânia e chocaram o Brasil: Sequestro do Menino Pedrinho

O episódio desta semana sobre crimes que acontecerem em Goiânia e chocaram o Brasil foi produzido pela repórter Gabriella Lícia.

O segundo produto da saga conta a história do sequestro misterioso do menino Pedrinho, que ocorreu em Goiânia (GO), no ano de 1986.

O garotinho tinha apenas algumas horas de vida quando foi raptado por uma mulher, que alegou ser uma assistente social, e viveu por 16 anos sem saber a verdadeira origem.

No entanto, graças a um email oculto à polícia, foi possível descobrir toda a farsa escondida por Vilma Costa, a ‘mãe adotiva’ de Pedrinho.

É possível adiantar que o desenrolar da história pode causar um mix de emoções intensas.

