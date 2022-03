Já há um vencedor na queda de braço entre Magda Moffato e Major Vitor Hugo

O PL nacional deve endossar qualquer decisão tomada por Magda Moffato e o esposo em Goiás.

Portanto, se a deputada escolher por bancar ou apoiar uma ainda incerta candidatura de Gustavo Mendanha, isso ocorrerá.

A queda de braço pública que ela travou com o Major Vitor Hugo trouxe sequelas, mas principalmente para ele. Se quiser se filiar ao partido, o militar terá de se contentar com o que o casal de Caldas Novas oferecer.

O interesse deles é por uma candidatura à reeleição, tendo em vista que o bolsonarista deve ampliar a quantidade de votos que teve em 2018.

Stress e irritação

Como se sabe, o fim do prazo de filiações está chegando e isso deve desenhar definitivamente o mapa partidário no país.

Em Goiás, mais especialmente em Anápolis, essa contagem regressiva está deixando políticos locais de ansiosos a irritadiços.

Um surto recente, em especial, deixou em estado de graça a classe política. Um pretenso candidato a deputado federal acredita que está sendo usado por tudo e por todos só para ficar sem cargos após as eleições.

Fim da arenga

Henrique Meirelles deve vir à Goiânia no início da semana que vem para anunciar publicamente a decisão que tomou sobre ser ou não candidato ao Senado por Goiás.

A expectativa é que Gustavo Mendanha também passe a dar sinais mais claros sobre a manutenção do projeto de tentar ser governador.

Sangria histórica

Ainda não se sabe como e com quem, mas alguns políticos de Anápolis que serão candidatos à Alego e à Câmara dos Deputados querem se unir para traçarem estratégias que fechem o cerco para candidatos de fora que vêm buscar votos na cidade.

Previsível

A Justiça Eleitoral certamente vai ser muito provocada em Anápolis neste ano. Isso porque está pipocando evidências de propaganda irregular e extemporânea.

Nota 10

Para a professora Kellen Christina Malheiros, do IFG. Pesquisadora da Covid-19, ela teve artigo científico aceito e publicado na prestigiada e respeitada revista Frontiers in Immunology.

Nota Zero

Para a Prefeitura de Goianira, que será mais uma a enfrentar greve de professores a partir do dia 30. O prefeito Carlão e a secretaria de Educação do município não conseguiram ainda entrar em acordo com a categoria. Perdem as milhares de crianças que ficarão sem aula.