Trisal diferentão no Brasil está causando demais na internet

Viralizou nas redes sociais a história ‘ímpar’ de um trisal formado por uma advogada, uma influencer e um empresário. A exposição da vida agitada deles gerou bafafá entre internautas de todo o país.

Graziela Veras Lustosa, de 31 anos, e Diogo Matheus, de 33, são casados há 15 e decidiram apimentar o romance com uma nova integrante na relação.

“Um amigo começou uma brincadeira perguntando se eu tinha coragem de me relacionar com outra mulher. Depois, eu cheguei no Diogo e falei: ‘poxa, eu acho que queria ter essa experiência’, contou Graziela em entrevista ao G1.

“O Diogo gostou da ideia e foi assim que começou”, relembrou a advogada, pontuando como foi o processo da busca pela nova pessoa.

Em um encontro entre amigos, o casal acabou conhecendo Natalia Bezerra, de 26 anos, influenciadora digital. A princípio, ela recusou participar da aventura com a dupla.

Foram algumas tentativas até que, finalmente, no dia 05 de outubro de 2020, a blogueira aceitou.

Após um ano, em outubro de 2021, o trisal foi oficializado e eles iniciaram o namoro com Nathalia.

“Uma questão que surgiu era se o meu casamento estaria desgastado e por isso uma terceira pessoa. E na verdade não, meu casamento estava tão bom que foi possível ter uma outra pessoa para somar, sem estragar”, disse Graziela.

Na internet, eles mostram o dia a dia através da conta no Instagram @vivendoatres_ e o objetivo dos trio é mostrar que é possível mais de duas pessoas se apaixonarem e viverem bem com o ‘amor livre’.