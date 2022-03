WhatsApp GB pode estar com os dias contados; veja como se proteger e não perder a conta

Sabia que de todas as versões não oficiais do WhatsApp, conhecidas como MODs, a mais popular nos últimos tempos é o WhatsApp GB? Em resumo, ela possui uma série de recursos que cativam os usuários e hoje iremos te apresentar melhor essa versão! Todavia, saiba que o WhatsApp GB pode estar com os dias contados, entenda!

Antes de tudo, esta versão modificada do aplicativo de mensagens permite que você use duas contas ao mesmo tempo. Além disso, oculta a verificação dupla e sua última conexão. Ademais, você pode baixar status, desativar chamadas, bloquear seus bate-papos com uma senha e desfrutar de muitas outras funções além do aplicativo original não tem.

Qual o problema com essa versão?

No entanto, o uso dessas funções podem representar um grande risco. No geral, a empresa Meta solicitou que os usuários do mensageiro não utilizassem sua plataforma com alterações imprevistas. Ou seja, nenhum aplicativo que modifique a original deve ser baixado.

Em resumo, o principal risco é que a sua conta original do WhatsApp seja permanentemente banida (bloqueada) por usar o WhatsApp GB em vez da versão oficial. Mas vamos ser sinceros, isso não é novidade pois no passado a empresa já havia suspendido contas por uso de mods.

Isso significa que, se o sistema do WhatsApp surpreender um usuário com uma versão modificada do aplicativo, a conta acabará banida instantaneamente e para sempre. Logo, a plataforma oficial só aceitará o usuário novamente através de um novo número de telefone.

Bom, mas não é só isso pois também existe o risco de sua conta ser hackeada. Isso porque os mods não são aplicativos totalmente legais. Por isso, não são distribuídos nas lojas oficiais (Google Play Store, por exemplo).

Em seguida, quando se baixa um mod, por meio de um site desconhecido, pode permitir a hackers ou qualquer mal-intencionado de injetar programas para danificar seu dispositivo, roubar sua conta WhatsApp ou instalar espião em seu celular.

O WhatsApp GB pode estar com os dias contados?

Recentemente, essa versão não autorizada e com mais recursos do que o mensageiro normal, voltou a ser assunto na última semana. Usuários relatam que estão sendo banidos e tendo seus números bloqueados. Aliás, diversas pessoas estão “comemorando” os banimentos, enquanto outras rebatem e confirmam que ainda estão usando o GB.

Como se manter protegido?

Ok, se você faz parte dos usuários do WhatsApp GB que acabaram banidos podem eventualmente ser desbloqueados e retornar para o WhatsApp oficial. Primeiro, é preciso esperar o seu tempo de banimento acabar, através de um cronômetro que ficará no seu app.

Assim, no WhatsApp GB, aperte na função Mais opções > Conversas > Backup de conversas;

No seu celular, faça o caminho: Configurações > Armazenamento > Arquivos.

Ache a pasta do WhatsApp GB, pressione e segure para selecioná-la. No canto superior direito, toque em Mais > Renomear e renomeie a pasta para “WhatsApp”. Baixe o app oficial do WhatsApp. Verifique seu número de telefone. Na tela mostrando o backup encontrado, toque em Restaurar > Próximo. O WhatsApp carregará as conversas existentes. E voilá!