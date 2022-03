Confirmado evento inédito em Anápolis para quem é fã de esportes radicais

Os fãs de esportes já podem comemorar, pois o primeiro Circuito Anapolino de Skateboard já tem data e local definido.

O evento vai acontecer no próximo dia 03 de abril, a partir das 09h da manhã na Praça do Ancião, Centro da cidade.

Serão quatro categorias na modalidade street: feminina, amador, mirim e iniciante. Em todas elas o vencedor ou vencedora levará prêmios e um certificado.

Para saber os detalhes da programação, a reportagem do Portal 6 conversou com o presidente da Associação Skateboard de Anápolis (ASA), Augusto da Silva Cardoso.

“Qualquer pessoa pode participar, separados por categorias. Quem quiser, é só mandar os dados via WhatsApp mesmo ou ir no dia do evento. Todos podem assistir, torcer, levar a família…”, afirmou.

O número para contato disponível é o (62) 9 9376-4287, além do direct do Instagram @asanapolis estar aberto para dúvidas e inscrições.

De acordo com Augusto, a cultura do skate sempre foi muito forte no município e vários skatistas anapolinos estão espalhados pelo mundo inteiro.

“Profissionalmente o que falta é o incentivo. Temos apenas uma pista digna aqui em Anápolis, que fica no praia JK, o resto dos obstáculos a gente mesmo que faz, tipo, todos que tem na praça do ancião foi a gente que fez”.

“A Prefeitura está começando há apoiar um pouco mais, já tá ajudando. Creio que em pouco tempo as coisas vão melhorar. Precisamos de pessoas que acreditem que o skate pode salvar vidas”, concluiu.