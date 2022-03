Jovem mata irmão mais velho a facadas após briga em festa de aniversário

Policiais militares foram acionados na madrugada deste sábado (26) para atender um caso complicado de homicídio, no Setor Flamboyant, no município de Porangatu.

Assim que os agentes chegaram no endereço, por volta das 04h, encontraram a vítima, um homem de 31 anos, caído na calçada de uma residência e rodeado de muito sangue.

Um amigo então relatou para os policiais que, pouco antes do crime, todos estavam na casa de um familiar do rapaz para comemorar um aniversário.

Logo depois que o colega foi embora, a vítima teria aparecido no portão dele pedindo para dormir no local, porque havia tido uma discussão com o irmão.

Foi neste momento em que o tal irmão, de 29 anos, teria aparecido com uma arma branca, em uma motocicleta sem placa.

Primeiro, o suspeito teria arremessado o capacete na vítima e, depois, efetuado golpes de faca. Posteriormente, fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e constatou o óbito. Já o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil.