Vem e Faz, da Prefeitura de Anápolis, estreia com mais de 15 mil atendimentos realizados

Moradora da região da Grande Jaiara, Renata Garcia de Oliveira, de 26 anos, aproveitou para tomar a dose de reforço contra a Covid, que ficou disponível neste sábado (26) no Parque da Jaiara, durante o grande evento de abertura do projeto Vem e Faz, da Prefeitura de Anápolis. “Para mim foi maravilhoso poder receber a imunização aqui, sem precisar ir até alguma unidade da saúde”, afirmou a recepcionista.

Esse foi apenas um dos mais de 15 mil atendimentos feitos pela Prefeitura e instituições parceiras, ao longo de todo o dia, para as mais de 5 mil pessoas que passaram pelo parque do início da manhã até o fim da tarde. Após a abertura, o projeto levará, pelos próximos 30 dias, os principais serviços da administração municipal, de todas as secretarias, aos 24 bairros da Grande Jaiara — primeira região a receber a iniciativa, que ainda percorrerá as outras nove regiões da cidade, uma a cada mês.

“Nós estamos trazendo aqui, neste sábado, mais de 60 serviços para a população”, comentou o prefeito Roberto Naves (PP), que participou do Vem e Faz acompanhado pela primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves, em vista a todos os stands.

A camareira hospitalar Mônica Pereira dos Santos, de 39 anos, aproveitou a oportunidade para completar a caderneta vacinal tomando o reforço da antitetânica. “Achei ótimo essa equipe de saúde estar aqui na minha região, pois trabalho dia sim, dia não, e nunca sobrava tempo para eu me vacinar no meio de semana. Mas hoje [sábado] fica muito mais fácil”, explicou.

Para conscientizar a população sobre os perigos do trânsito, um simulador de capotamento permitiu que as pessoas vivessem essa experiência. “Realmente vi a importância do uso do cinto de segurança. Se não fosse ele, com certeza teria quebrado o pescoço”, disse o eletromecânico Marcos da Silva, 35 anos, que saiu completamente tenso do simulador, que faz giros de 360 graus.

A cirurgiã-dentista Vívian Dileno Horácio Rodrigues, que atende na rede municipal de saúde, disse que muitas pessoas a procuraram para pedir informações. “Quem precisa de atendimento odontológico de rotina pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima e realizar agendamento”, reforçou.

A fiscal de caixa Duana Barbosa Amaral, de 20 anos, estava com seu cachorrinho Snow, de 03 anos, na fila do Castramóvel para fazer a castração do pet, oferecida pela Prefeitura de Anápolis a famílias de baixa renda que possuam cão ou gato e queiram realizar o procedimento nele. A iniciativa, para Duana, é uma política pública importante diante da realidade de abandono e maus-tratos que ainda vitimiza muitos animaizinhos. “Ele já cruzou com a minha cadela duas vezes e não tenho condições de cuidar de todas as crias, além de cuidar da saúde dele”, explicou a dona do Snow.

O Vem e Faz contou com a ajuda de parceiros, como a Defensoria Pública do Estado de Goiás, UniEVANGÉLICA e Faculdade FAMA, e reuniu ações de todas as secretarias que fazem parte da administração. O programa Voluntários de Coração, idealizado pela primeira-dama, Vivian Naves, foi um aliado importante para reunir servidores e demais pessoas que, de forma voluntária, trabalharam para tornar possível essa grande festa.