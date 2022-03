Conheça a fruta que combate o envelhecimento precoce, deixa a pele mais bonita e ajuda a dormir

A cereja não é uma fruta muito comum nas gôndolas dos supermercados brasileiros, pelo menos em certas regiões do país. E muitas coisas podem justificar isso. Por exemplo, essa fruta não é nativa em nosso território, é de difícil cultivo e, por isso, possui um alto valor no mercado. Mas, a verdade é que a pequenina vermelhinha é cheia de nutrientes que é uma fruta que combate o envelhecimento precoce!

Cientificamente, é comprovado que ela é rica em polifenóis, fibras, vitamina A e C e betacaroteno, e minerais, como o cálcio e potássio. E, além de atuar contra o envelhecimento precoce, ela combate a artrite e as doenças cardiovasculares. Incrível, né? Tão pequena e tão fantástica!

E você acha que parou por aí? A cereja também é fonte de triptofano, contribuindo para a produção de serotonina e melatonina, hormônios que colaboram para o bem-estar e para uma boa noite de sono.

Cereja: a fruta que combate o envelhecimento precoce

A pequena fruta e bem vermelha possui 10 mg de vitamina C em sua composição, o que é magnífico para quem deseja uma pele bonita. Além disso, ela é rica em betacaroteno e vitamina A que, ao lado da vitamina C, atuam como antioxidantes, combatendo os radicais livres que causam o envelhecimento da pele.

Essa tal vitamina C estimula a produção de colágeno pela pele, diminuindo a flacidez e o aparecimento de rugas e linhas de expressão. Já a vitamina A protege a pele dos danos causados pelos raios ultravioletas do sol.

O que mais a cereja tem a nos oferecer?

Ela ajuda a controlar a glicemia no sangue, nos protege contra doenças cardiovasculares, combate a sintomas de artrite e melhora a qualidade do sono. Ademais, ela reduz dores musculares, faz bem para a saúde dos olhos, combate à depressão, ajuda na manutenção da memória e colabora com o sistema digestivo.

