Anapolina dorme na porta de novo frigorífico para tentar conhecer Gusttavo Lima

Com inauguração iniciada na manhã desta terça-feira (29), o Frigorifico Goiás, novo empreendimento do sertanejo Gusttavo Lima com o empresário Leandro Batista, está reunindo uma legião de fãs anapolinos.

A expectativa de conhecer o cantor, que confirmou presença no evento, é tão grande, que pessoas de diversas partes da cidade estão desde cedo em uma fila que já vira quarteirões.

Fernanda Garcia Martins, de 38 anos, por exemplo, é uma grande admiradora do artista e, na esperança de chegar perto dele, dormiu na porta do frigorífico.

Ao Portal 6, ela revelou que chegou no local por volta das 23h de segunda-feira (28), para ser uma das primeiras a conhecer o espaço e, quem sabe, até falar com o sertanejo.

A expectativa é tão grande que a mulher, que diz ser fã desde sempre, não foi sozinha. Ela está acompanhada da filha adolescente, que também ama o trabalho do Embaixador.

“A expectativa é de conhecer o FriGoiás, que chegou em Anápolis, e o nosso embaixador Gusttavo Lima. E trouxe minha filha, Camila, para conhecer ele e participar desse evento maravilhoso na nossa cidade”, disse.