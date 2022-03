Hospital de Anápolis abre processo seletivo com 141 vagas de emprego

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) abriu, nesta quarta-feira (30), as inscrições para dois processos seletivos, com um total de 141 vagas disponíveis, já incluindo cadastro reserva.

O primeiro edital é com oportunidades para as áreas de fisioterapeuta do trabalho (11), maqueiro (11), nutricionista (10), técnico de manutenção (10), terapeuta ocupacional (12).

No segundo edital, os cargos são para médico cirurgião geral (20), médico cirurgião vascular (20), médico clínico geral (20) e médico intensivista (27).

Para os interessados nas funções do primeiro edital, as inscrições podem ser realizadas até o dia 03 de abril. Já aqueles que desejarem integrar as vagas do segundo edital devem realizar o cadastro até o dia 04 de abril.

As vagas disponíveis são para os níveis médio e superior. Aos interessados, as incrições devem ser realizadas através do site do hospital, na aba “Trabalhe Conosco”.

Todas as informações sobre as vagas estão descritas nos editais. Em caso de dúvidas, o contato deverá ser realizado pelo e-mail [email protected]