Trabalhar com a internet parece ser um sonho, não é mesmo? Ficar em casa, fazer umas dancinhas e ganhar muito dinheiro. Bom, pois engana-se quem pensa que é fácil assim. É necessário muito estudo e dedicação. Mas hoje vamos falar das coisas que você faz de graça e tem muita gente ganhando dinheiro com elas na internet.

6 coisas que você faz de graça e tem muita gente ganhando dinheiro com elas na internet:

1. Comer

Quando falamos que eram coisas que você faz, não estávamos de brincadeira. Tem muita gente na internet faturando bem apenas comendo e se filmando. Muitas empresas procuram essas pessoas para fazerem vídeos comendo ou experimentando comidas. Um exemplo é a Dani Choma, que possui mais de um milhão de seguidores no Instagram, e apenas publica vídeos testando receitas com seu marido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Choma 🍭 (@danichoma)

2. Usar roupas com logo de marcas

Ser patrocinado por marcas famosas para apenas aparecer com sua logo no feed é algo muito comum, e enquanto você faz isso de graça no seu perfil, tem gente ganhando grana. Recentemente, durante o festival do Lollapalooza, a digital influencer Jade Picon deu o que falar na internet após aparecer com um cropped de um tênis da Adidas. Acontece que a ex-sister do BBB 22 foi convidada pela marca para fazer essa publicidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

3. Mandar Nudes

É isso mesmo que você entendeu, mandar nudes está rendendo muito dinheiro no mundo virtual. Para quem está por fora do assunto, existem sites que são especialistas em realizar esse negócio de compras e vendas de fotos mais picantes. Um exemplo é a Mc Mirella que já deixou claro que está faturando na casa dos milhões com esse corre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BAD MI ⚡️ MC MIRELLA (@mirella)



4. Postar foto com produtos

Esse aqui é muito comum, não é mesmo? Com toda certeza você já viu aquela blogueira divulgando um produtinho que “revolucionou” sua vida, por trás desse marketing, ela está ganhando muita grana, enquanto você divulga entre seus amigos e não ganha nada. Quem é expert sobre o assunto é a digital influencer goiana Camila Pudim, que só no Instagram possui mais de 2 milhões de seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Batom Atrevido 🍮 (@camilapudim)

5. Mudar o visual

Essa aqui é outra coisa que pode dar grana na internet e que muitas vezes você faz de graça. Mudar o visual, no mundo real pode significar uma nova fase, mas para as digitais influencers é um cachê alto! Em 2021, a famosa Flavia Pavanelli, foi convidada por uma grande marca de cosméticos para mudar radicalmente o cabelo, e ela topou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)

6. Deixar o cabelo crescer

Por último, esse aqui também ocorre muito no mundo das redes sociais. Enquanto você deixa seu cabelo crescer por pura auto-estima, muitas famosas estão deixando e ganhando uma grana. Inclusive, elas até recomendam remédios que ajudam nesse processo. A Virgínia Fonseca, grande fenômeno da internet, com mais de 30 milhões de seguidores, diariamente mostra como seu cabelo cresceu por meio de um produto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!