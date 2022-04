Câmeras de segurança flagraram um jovem, de 19 anos, carregando o corpo de uma mulher em uma motocicleta. O caso ocorreu em São Miguel do Passa Quatro, município localizado na região Sudeste de Goiás.

A vítima, Sara Helena da Silva, havia desaparecido no dia 06 de março, quando a família registrou um boletim de ocorrência informando o sumiço. Porém, ela foi encontrada apenas no dia 11 de março, já sem vida, na zona rural da cidade.

As investigações do crime apontaram que a mulher esteve na casa do suspeito no dia em que desapareceu e que teria sido morta com diversos golpes de faca no pescoço.

Após o homicídio, o suspeito teria enrolado o corpo em um lençol e transportado o mesmo em uma motocicleta rumo a Água Vermelha, a cerca de 08 km da cidade.

Ao deixar a vítima no local, ele ainda teria retornado para casa para realizar uma limpeza e em seguida fugir, porém, mesmo após o ambiente ter sido limpo, os peritos ainda conseguiram encontrar o sangue de Sara.

O suspeito e um homem que teria sido cúmplice do crime ainda encontram-se foragidos da polícia. O homicídio ainda não teve motivação confirmada.