Eixo Anhanguera volta a ficar em evidência nas redes sociais após publicação de estudante

O Eixo Anhanguera voltou a ficar em evidência nas redes sociais após um publicação falando a respeito de um ônibus semelhante viralizar no Twitter.

Publicado na quinta-feira (31), o post mostrava um ônibus com duas partes do eixo, e uma pessoa contando que não sabia que existia esse tipo de veículo no Brasil.

A repercussão está tão grande que, até o momento, já são mais de cinco mil compartilhamentos, ultrapassando oito mil comentários e milhares de curtidas.

o menino que tá fazendo intercâmbio no canadá sério. pic.twitter.com/ljR8DauheL — luisa magistan Ψ (@seaweedannie) April 1, 2022

Rapidamente, diversos outros internautas, incluindo de outros estados, começaram a responder.

Achando o desconhecimento hilário, algumas respostas apareceram contando que o ônibus existe a mais de 20 anos, tendo até mesmo um modelo com 03 divisões.

Outros goianos também não deixaram a situação inusitada passar em branco, deixando a opinião sobre o assunto e experiências que já tiveram andando no eixo.

Em goiânia tem até de 3 partes no BRT daqui, que chama Eixo Anhanguera e já tem mais de 20 anos pelo q eu me lembre kkkk pic.twitter.com/sIIj1t1YsN — Daniel Costa (@danielcsta) April 2, 2022

o eixo anhanguera aqui em Goiânia é exatamente assim https://t.co/453cq6cWvA — vitória (@_vitoriaduranss) April 2, 2022

Em Goiânia chamamos de Eixo Anhanguera, Eixão para os intimos. E eu como uma criança empolgada que ja andou nessa parte do meio digo, não andem nessa parte!!!!!! https://t.co/ELbDHbzQ5p — bruna (@ftsbruna) April 2, 2022