Estudo revela a quantidade máxima de cerveja que se pode beber por dia

Um estudo realizado pela Universidade da Pensilvânia revelou, recentemente, como o álcool deve ser ingerido pelos fãs das bebidas.

De acordo com os pesquisadores, uma ou duas cervejas já são capazes de interferir na saúde do cérebro, reduzindo o volume geral do órgão e os volumes de massa cinzenta em várias áreas.

A pesquisa foi realizada com 36 mil pessoas e pôde provar que, quanto maior os níveis de álcool ingerido diariamente, maior a degradação da funcionalidades do cérebro.

Além do mais, os cientistas revelaram que beber quatro ou mais unidades de álcool (cerveja, vinho e afins) por dia pode levar a perda do volume cerebral equivalente a 10 anos completos de envelhecimento.

Os resultados exorbitantes mostram que o mais saudável é não consumir bebidas alcóolicas diariamente. No entanto, caso decida beber, o ideal é optar por quantidade menores.