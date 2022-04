No zodíaco, existem alguns signos que são guiados totalmente pela emoção, se entregando de corpo e alma dentro dos relacionamentos.

Com isso, eles podem acabar mudando completamente o estilo de vida, deixando algumas amizades de lado e se preocupando apenas com o futuro do romance.

O grande problema para eles é a possibilidade do fracasso na relação. Caso isso aconteça, poderá haver uma certa dificuldade em se reaproximar das outras pessoas – amigos e familiares.

Conheça os 3 signos que não são mais os mesmos quando estão apaixonados por alguém:

1. Touro

Como já sabem, os taurinos são excelentes em se entregar de corpo e alma nas relações. Eles prezam criteriosamente pela fidelidade.

Podem demorar a confiar, mas quando se jogam, os taurinos se fecham com a pessoa amada e pode ser que os amigos acabem estranhando o enorme sumiço.

Isso porque, além de muito românticos, eles também possuem a fama de caseiros, dispensando qualquer festinha para ficar em casa com o amor.

Mas é bom ter cuidado, taurinos. É preciso saber conciliar todas as relações para não acabar sozinho futuramente.

2. Escorpião

Não muito diferente das pessoas com o Sol em Touro, os escorpianos também vivem à base da intensidade e costumam mergulhar fundo nas relações.

As principais queixas para este signo dentro de um relacionamento é que podem se tornar irreconhecíveis por priorizarem tanto a vida a dois.

A grande questão é que, como se jogam muito rápido, também podem encerrar os ciclos muito depressa, principalmente se houver quebra de confiança.

Os escorpianos detestam traições e, caso seja decepcionado, ele dificilmente concederá uma nova chance e ficará sozinho.

3. Peixes

Por fim, os mais apaixonados do zodíaco também podem mudar bastante dentro de um relacionamento para priorizar o amor do casal.

Essa é, de fato, a necessidade do pisciniano: se entregar totalmente e viver o ‘amor dos sonhos’.

Isso pode até magoar algumas amizades das pessoas nascidas entre 19 de fevereiro e 20 de março.

O interessante é buscar o equilíbrio das relações para não acabar prejudicando nenhuma.

