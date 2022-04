‘Clone’ de Gusttavo de Lima é de Goiás e está dando o que falar na internet

Com visual semelhante ao de Gusttavo Lima e cantando paródias de músicas do Embaixador, um sósia um tanto diferente vem fazendo sucesso nas redes sociais e até conquistando uma legião de fãs.

Natural de Caldas Novas e aderindo ao nome de “Gusttavo Liso”, o comediante goiano Lucas Willian, de 28 anos, está chamando atenção com um personagem do sertanejo e já acumulou mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.

De acordo com o Metrópoles, o sobrenome “Liso” é inspirado na conta bancária dele, que ao contrário do cantor, alega possuir a conta vazia.

O “sósia de baixo custo” já existe há quatro anos, porém, o sucesso é recente. E o personagem cresceu tanto que, no último Carnaval, Gusttavo Liso conseguiu dividir o palco com Gusttavo Lima.

O rapaz alega que tudo começou na brincadeira, mas a história dele começou a mudar depois que o artista sertanejo compartilhou um vídeo.

“Quando o Gusttavo Lima tinha topete, um ou outro falava que eu parecia com ele. Lancei o apelido carinhoso tempos atrás. Depois que o Gusttavo Lima compartilhou, a história mudou, o homem é forte”, afirmou ao Metrópoles.

Músicas como Nota de Repúdio e Bloqueado, famosas na voz do Embaixador, já até ganharam uma versão engraçada de Gusttavo Liso e traz queixas de uma pessoa com problemas financeiros.