Goiás pretende vacinar 90% da população elegível contra gripe em 2022

90% da população elegível. Essa é a meta da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe), que começou nesta segunda-feira (04).

A pasta organizou uma estratégia dividida em duas etapas. A primeira, que se estenderá até o dia 02 de maio, visa atender idosos com mais 60 anos e os trabalhadores da Saúde, grupos que somam mais de 1 milhão de pessoas em Goiás.

Para o início desta 1ª etapa, a SES entregou 217 mil doses aos 246 municípios de Goiás.

Entretanto, para aqueles que não conseguirem se imunizar, haverá um “Dia D”, em 30 de abril, quando serão vacinados outros grupos prioritários. Dentre eles, estão:

Gestantes e puérperas (mulheres em período pós-parto) ;

Crianças de 06 meses a menores de 5 anos;

Professores;

População indígena;

Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente;

Forças de segurança e salvamento e forças armadas;

Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;

Funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade.

Assim como no Dia D, a segunda etapa da campanha, a ser realizada entre os 03 de maio a 03 de junho, vai contemplar estes grupos, que englobam mais de 1,2 milhões de goianos.

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

Orientações

Recomenda-se que pessoas com sintomas de Covid-19 adiem a vacinação contra a gripe, para evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. A aplicação deve ser adiada até apresentar melhora clínica.

As doses contra Covid-19 e Influenza poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo na população a partir de 12 anos.

No entanto, para crianças de 05 a 11 anos de idade deve ser respeitado um intervalo mínimo de 15 dias entre os imunizantes.

É obrigatória a apresentação de documento pessoal e cartão de vacinação. As puérperas deverão mostrar documento pessoal e documento que comprove a gestação (certidão de nascimento do filho ou cartão de gestante).

Para pessoas com doenças crônicas, deve-se levar prescrição médica ou relatório médico que deverá ser apresentado no dia da receber o imunizante.

Os profissionais que se enquadram nos grupos prioritários devem portar documento pessoal e comprovante de vínculo ou categoria profissional (contracheque, crachá, etc).

Atendimento

Em Goiânia, as doses serão aplicadas das 08h às 17h, em 71 salas de vacinas de rotina e, das 08h às 16h, no Clube da Caixa Econômica Federal, localizado no Setor Bueno.

A estimativa é que mais de 510 mil moradores da capital atendam à campanha. Em razão da grande demanda por imunizantes de rotina, o Centro Municipal de Vacinação (CMV) não oferecerá doses contra a gripe e nem Covid-19.

Já a prefeitura de Anápolis divulgou todos os locais onde serão aplicadas as doses contra Influenza no município. As unidades onde serão feitos atendimentos entre 8h e 16h, de segunda a sexta-feira serão:

Jundiaí (Doutor Ilion Fleury), João Luiz de Oliveira, Santa Isabel, Alexandrina, Vila Formosa, Paraíso, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Calixtolândia, Calixtópolis, Guanabara, Tropical, Jardim Suíço, JK, Maracanã, Maracananzinho, Munir Calixto, Pirineus, São Carlos, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, São José, São Lourenço, Vila Esperança, Fabril, Vivian Parque e Vila Norte.

As unidades que terão horário estendido são: Bandeiras, Anexo Itamaraty, Recanto do Sol, Bairro de Lourdes, Filostro Machado e Vila União.

A vacinação nos distritos de Interlândia, Souzânia, Goialândia e Joanápolis, além do povoado Branápolis e Vila São Vicente, acontecerá conforme agendamento na unidade de saúde local.

A Prefeitura de Aparecida, por sua vez, apontou que a aplicação será realizada de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), e também na Central de Imunização das 08h às 18h.

Nos sábados, os serviços se concentrarão na Central de Imunização das 08h às 13h.