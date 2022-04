Laboratório Teuto tem 96 vagas abertas para contratar funcionários em Anápolis

Referência no ramo farmacêutico, o Laboratório Teuto está com 96 vagas abertas para diversas funções no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

As oportunidades abrangem desde jovens aprendizes, passando por estágios, até analistas de desenvolvimento e auditores de qualidade, funções que exigem ensino superior completo.

Além disso, todas as vagas ofertadas serão preferenciais para pessoas com deficiência, com exceção da função de assistente administrativo que deverá ser exclusiva para PcDs.

Os interessados devem acessar o site da empresa e clicar na vaga desejada, lá estarão todos os requisitos exigidos.

Após conferir os detalhes, basta enviar o currículo para o e-mail que consta no cargo escolhido.