Motorista morre na hora após ser surpreendido com carro na contramão, na GO-474

Na noite desta terça-feira (05), uma ultrapassagem acabou sendo a causa de um grave acidente de trânsito com vítima fatal, na GO-474, na zona rural de Abadiânia, município da região Central do Estado.

O Portal 6 apurou que a colisão teria ocorrido após uma Toyota Hilux tentar passar por outros carros. Uma Ford Ranger, no sentido contrário, percebendo que algo grave estava para acontecer, tentou jogar o veículo para a pista ao lado para evitar a batida.

Porém, ao entrar na contramão, acabou colidindo frontalmente com um terceiro automóvel, um HB20, que ficou totalmente destruído.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito do condutor do terceiro carro, de 32 anos.

Os outros dois que estavam na Ford Ranger foram encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Já o responsável pela direção da Hilux deixou o local sem prestar socorro para os outros envolvidos.

O caso deverá agora ser investigado pela Polícia Civil.