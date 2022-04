Você sabe qual o seu QI? Para quem não sabe o Quociente de Inteligência é um valor obtido por meio de testes desenvolvidos para avaliar as capacidades cognitivas de um sujeito. E, inclusive, segundo a psicologia existem algumas técnicas para trabalhar o cérebro para se tornar uma pessoa mais inteligente.

Para termos ideia vamos fazer uma comparação, de acordo com pesquisas, no Brasil o QI médio é de 87. E se você achou esse número grande, saiba que em Portugal é 95, na Argentina 96, Itália 102, Alemanha 102, Espanha 99, França 98, Estados Unidos 98. E não paramos por aí, na China o QI médio é de 100, Reino Unido 100, Angola 68, Moçambique 64, Japão 105 e os campeões são Hong Kong e Coréia do Sul 106.

Foi pensando nisso, que hoje selecionamos algumas táticas para você incluir no seu dia a dia. Veja:

6 coisas que você pode começar a fazer para se tornar uma pessoa inteligente:

1. Leitura

É clichê ouvirmos isso, mas a leitura é uma academia para nosso cérebro. O hábito de ler estimula tanto nossa capacidade cognitiva que reflete em toda a nossa vida, circunstâncias e ações, nos deixa de falto mais inteligentes.

2. Jogar jogos de tabuleiro

Segundo a psicologia, jogar jogos de tabuleiro, por exemplo o xadrez, é um ótimo método para estimular nossa mente. Os jogos de tabuleiro exercitam e melhoram a memória, bem como a capacidade de concentração e o pensamento crítico.

3. Praticar atividade física

Mais do que ler ou ficar vidrado em jogos, praticar exercício físico é uma ótima opção para nos deixar mais inteligentes. Isso porque, a prática de esportes reduz o estresse e a depressão. O que, consequentemente, melhora nosso desempenho nos estudos.

4. Estimular o raciocínio lógico

Uma atividade excelente para aumentar o seu QI é praticar exercícios de raciocínio lógico. Essas tais atividades vão ativar zonas do cérebro que não usamos com frequência. Podemos citar como exemplo as atividades de completar sequências com letras, padrões, números ou símbolos ou realizar exercícios de analogia.

5. Educar as crianças com resiliência

Um bom ponto para se tornar alguém mais inteligente é quando ainda na infância receba de seus pais a noção de que errar faz parte do seu desenvolvimento. Sendo assim, crianças com uma inteligência emocional se tornam adultos mais centrados e dedicados. Assim, um adulto que foi habituado a aceitar a frustração enfrentará melhor novos desafios que não corram tão bem.

6. Fale outras línguas

Por último, aprender um novo idioma é uma técnica infalível para trabalhar o seu cérebro e se tornar alguém mais inteligente. Estudar outra língua fará um bem enorme a você, aposte nisso!

