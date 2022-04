Ninguém pode negar que Anápolis é uma cidade de oportunidades

Retomada Econômica. Quem não ouviu essas palavras pelo menos uma vez nesses últimos anos? Com a pandemia, houve uma desaceleração geral. Mas aos poucos, as coisas foram se ajeitando. E em Anápolis, temos muito o que comemorar.

A Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) divulgou que nos primeiros meses de 2022 foram contabilizadas a chegada de 343 novas empresas na cidade. São novos CNPJs, de todos os portes, que estão ativos movimentando a economia e gerando emprego e renda.

Nesta semana, por exemplo, uma grande rede de restaurantes anunciou R$ 10 milhões em investimentos e a abertura de 120 empregos diretos. Dado o tamanho do negócio, este número deve dobrar quando colocarmos na ponta do lápis também os indiretos.

Eu acredito muito no potencial de Anápolis. Ninguém pode negar que aqui foi, é e sempre será uma cidade de oportunidades. Está no DNA desta terra e de nós, anapolinos de nascença ou de coração, que diariamente saímos cedo de casa para construir esta história seja indo trabalhar ou estudar, porque aqui também é um polo educacional.

Emprego e educação são as políticas sociais mais eficazes que qualquer agente político pode oferecer às pessoas. O que todo mundo precisa é de uma oportunidade! Eu sou imensamente grato a todas as que Anápolis sempre me deu, por isso enquanto deputado busco sempre retribuir ao máximo.

Nem sempre é possível fazer tudo, mas mesmo assim temos conseguido fazer muito. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, coordenamos a Frente Parlamentar da Retomada Econômica que dentre os resultados para Anápolis trouxe novos cursos para o COTEC agora voltados ao mercado de trabalho.

Em paralelo, relatamos e aprovamos com total apoio do governador Ronaldo Caiado o projeto de lei que garantiu a ampliação do DAIA que teve concluída todas as fases burocráticas e estruturais, ficando pronto de fato para receber novas indústrias. 2022 é o ano da virada em Anápolis!

“Está no DNA desta terra e de nós, anapolinos de nascença ou de coração, que diariamente saímos cedo de casa para construir esta história seja indo trabalhar ou estudar, porque aqui também é um polo educacional.”

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.