Acredite, existe outra Anápolis que pode ser muito melhor

Meu amigo Alessandro enviou-me um texto do Prof Karnal, e me disse: ” Ouve essa mensagem com muita atenção”. De fato é tão construtiva, que peço licença aos dois, para me “apropriar” do texto, exibindo a realidade.

Existem duas Anápolis pelo menos. A 1ª está na mídia, com a narrativa que os governantes impõem. Nessa narrativa, temos festas com artistas renomados e Natal com pipoca e pula-pula.

É a versão dos que conspiram contra todos que não lhes seguem. Que cavilam os anapolinos. Que traem uns aos outros, e aos seus eleitores também. Insultam-se achando que sempre tem razão. Ai de quem ouse falar todas as verdades.

​Vivem para o poder dos cargos e das verbas. Essa Anápolis está podre, carcomida, fétida. Eles rastejam com seu ventre na poeira desse solo. Maldição do livro de Gênesis para todas as serpentes traiçoeiras.

Esta primeira, é a Anápolis de devoradores. Condescendentes com os amigos e implacáveis com os que não se dobram ao seu poder. Os favores vão desde perdão de dívidas a contratação de comissionados aptos para atuar em qualquer rinha ou octógono, desde que seja do interesse dos gestores.

​Existe uma outra Anápolis. Essa é jovem e dinâmica. Que enfrenta filas enormes para pegar um kit escolar e uma cesta básica, porque precisam e tem fome, mas tem que deixar registrados os seus dados, inclusive a seção onde votam.

Esta segunda Anápolis me emociona! Orgulhosamente morei em uma invasão nessa cidade durante minha infância. Essas pessoas também ouvem, pensam, respondem, perguntam, aplaudem, criticam, refletem, ensinam pelo silêncio.

São todos jovens. Alguns com os 80 anos, outros com 16. São sangue que faz bater o coração da Manchester goiana.

​A primeira Anápolis tem poder, mas não é feliz. A segunda não sabe ainda da extensão do seu poder, mas é alegre. Na escuridão da crise que vivemos, cada anapolino é uma vela forte e luminosa.

Termino emocionado e acreditando que essa segunda Anápolis será a nossa realidade em um futuro próximo. Deus e essas velas, nos iluminará.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.