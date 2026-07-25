Grelha argentina, uruguaia ou moeda: veja a diferença e qual é a melhor para ter na churrasqueira, segundo fabricantes

Escolha aparentemente simples pode mudar o contato com a brasa, o ponto dos alimentos e até o trabalho na hora da limpeza

(Foto: Reprodução)

Carvão aceso, cortes preparados e bebidas geladas não garantem, sozinhos, um bom churrasco. Entre a carne e a brasa existe uma peça capaz de influenciar o controle das chamas, a formação da crosta e até a quantidade de fumaça no ambiente.

Argentina, uruguaia e moeda estão entre as grelhas mais encontradas no mercado.

Embora possam ocupar a mesma churrasqueira, cada modelo apresenta formato, vantagens e comportamento diferentes durante o preparo.

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Grelha argentina controla a gordura

A grelha argentina é formada por canaletas inclinadas, geralmente em formato de “V”.

Elas conduzem a gordura liberada pelos alimentos até um reservatório instalado em uma das extremidades.

Com menos gordura caindo diretamente sobre a brasa, diminuem as labaredas que podem queimar a parte externa da carne.

Por isso, fabricantes costumam indicá-la para cortes mais gordurosos e para quem busca maior controle do fogo.

O modelo também tende a produzir menos fumaça. Em contrapartida, exige atenção na limpeza das canaletas e do coletor de gordura.

Uruguaia aumenta o contato com a brasa

A grelha uruguaia utiliza barras paralelas, normalmente arredondadas e mais espaçadas.

Esse desenho deixa o alimento mais exposto ao calor e permite que gordura e líquidos caiam diretamente sobre o carvão.

O contato pode intensificar o aroma defumado e favorecer a formação de uma crosta marcada.

No entanto, é necessário controlar as labaredas e ajustar corretamente a distância entre a carne e a brasa.

O modelo funciona bem para bifes, hambúrgueres, linguiças e outros alimentos preparados em fogo direto.

As barras mais abertas também facilitam a passagem da escova durante a limpeza.

Grelha moeda é mais versátil

Conhecida pelos pequenos vãos arredondados, a grelha moeda apresenta uma superfície mais fechada.

Isso reduz o risco de pedaços menores caírem sobre o carvão.

Além das carnes, ela pode receber legumes, peixes, queijos, espetinhos e alimentos mais delicados.

Por esse motivo, costuma ser uma opção prática para churrasqueiras domésticas utilizadas em diferentes preparos.

A desvantagem aparece na limpeza. Restos de comida e gordura podem ficar presos nos pequenos espaços da superfície.

Qual é a melhor?

Não existe um modelo superior em todas as situações.

Para quem costuma preparar carnes gordurosas e deseja controlar fumaça e labaredas, a grelha argentina tende a ser a mais adequada.

Quem prefere maior contato com a brasa e um sabor defumado mais evidente pode optar pela uruguaia.

Já a moeda costuma ser indicada para quem procura versatilidade e pretende preparar carnes, peixes, vegetais e alimentos menores.

Antes da compra, também é importante medir o espaço da churrasqueira e observar a espessura da estrutura, a qualidade do aço, o acabamento e o formato dos cabos.

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