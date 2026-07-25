Misturar água com álcool e borrifar no colchão: para que serve e por que é recomendado

Truque doméstico ganhou espaço nas rotinas de limpeza, mas o resultado depende da aplicação correta e de alguns cuidados importantes

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Colchão aparentemente limpo pode acumular suor, umidade e odores ao longo do uso. Como não é possível colocá-lo na máquina ou lavá-lo com facilidade, soluções caseiras acabam despertando interesse de quem procura uma manutenção rápida entre as higienizações mais profundas.

Misturar água com álcool e borrifar uma pequena quantidade sobre o colchão pode ajudar a amenizar odores leves e favorecer a evaporação da umidade superficial.

Isso acontece porque o álcool seca mais rapidamente do que a água, contribuindo para que o tecido não permaneça úmido por muito tempo.

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No entanto, a mistura não substitui a limpeza profissional.

Ela também não remove manchas profundas, não elimina ácaros e não resolve problemas provocados por mofo ou líquidos que penetraram nas camadas internas.

Como aplicar corretamente

Coloque água e álcool em um borrifador limpo.

Algumas receitas caseiras usam partes iguais dos dois líquidos, mas a proporção não deve ser tratada como regra para todos os colchões.

Antes da aplicação, consulte as orientações do fabricante e faça um teste em uma área pequena e escondida.

Depois, borrife uma névoa fina, sem encharcar o tecido.

Deixe o colchão em um ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas, até que esteja completamente seco.

Lençóis e protetores só devem ser colocados novamente depois da secagem total.

Cuidados durante o uso

Álcool é inflamável. Por isso, a aplicação deve ocorrer longe de cigarros, velas, tomadas, secadores, aquecedores e qualquer fonte de calor ou chama.

Também é importante manter crianças e animais afastados durante o procedimento.

Excesso de líquido pode penetrar no colchão, aumentar a umidade interna e criar condições favoráveis ao aparecimento de mofo.

Quando houver manchas persistentes, cheiro forte, urina ou sinais de fungos, o mais indicado é recorrer a um produto apropriado ou a uma higienização especializada.

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