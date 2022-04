Passagem dos semiurbanos que fazem o trajeto entre Anápolis e Goiânia terá reajuste

A dor de cabeça que os motoristas que fazem o trajeto Anápolis e Goiânia vêm sentindo, por conta do aumento de mais de 100% no preço pedágio, pode chegar também aos passageiros de ônibus.

Com duas empresas responsáveis pelas viagens entre as duas cidades, Araguarina e Evolução Transportes, os usuários passaram a se perguntar se o aumento também influenciaria no valor da passagem.

O Portal 6 entrou em contato com as duas companhias para saber se há uma previsão de aumento nos próximos meses. Atualmente, ambas cobram R$ 10,50.

A Araguarina afirmou que quem orienta e regula o preço das passagens é a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR).

O Portal 6, então, procurou a AGR para esclarecer a dúvida, se haverá ou não aumento nos próximos meses. E a resposta foi sim, mas em decorrência de ser um processo que já ocorre anualmente.

“Há um reajuste previsto para o transporte intermunicipal neste ano, que deverá ser em julho, como é todo ano”, informou a Agência.

Apesar disso, o órgão afirmou que “eventuais aumentos em valor de pedágio são responsabilidades das prestadoras dos serviços. Ou seja, das empresas”.

Procurada, a Evolução Transportes não respondeu os questionamentos da reportagem porque não havia ninguém responsável pelo assunto no momento. O espaço, porém, segue em aberto caso a empresa queira se pronunciar.

Aumento do pedágio

No dia 03 de abril, passou a valer o novo reajuste da Triunfo Concebra nos pedágios de Goiás.

Um deles, localizado em Goianápolis, teve um acréscimo de mais de 100% nos preços.

Motociclistas, que antes pagavam R$ 1,10, passaram a pagar R$ 2,55. Já os motoristas de carro deixaram de pagar R$ 2,20 e passaram a desembolsar R$ 5,10.

O valor cobrado para os ônibus já chega à marca de R$ 10,20.