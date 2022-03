Existem diversos alimentos detox e termogênicos, capazes de acelerar o metabolismo e contribuir para a perda de calorias mais eficiente no corpo.

Além de serem naturais, eles são indispensáveis para quem está buscando perder medidas e emagrecer de forma saudável.

Uma outra funcionalidade desses produtos é que eles agem como detox, literalmente desintoxicando o corpo de toxinas.

Conheça a lista que o Portal 6 separou para você ficar por dentro das dicas e acrescentar nos cardápios os melhores alimentos para sua dieta.

6 alimentos detox que podem auxiliar na aceleração do metabolismo e emagrecimento:

1. Pimenta vermelha

A pimenta vermelha já possui o grande fama de ser ‘quente’ e acelerar o corpo. E esta é uma grande verdade.

O alimento natural possui capsaicina – substância com propriedade antioxidante e anti-inflamatória – que ajuda a aliviar a dor e acelerar o metabolismo.

Com isso, ela se torna um termogênico, permitindo que mais calorias sejam queimadas durante as atividades.

Vale lembrar que, quanto mais ardida, maior o teor de capsaicina. No entanto, a ingestão exagerada pode resultar em sensação de queimação na boca e no estômago.

2. Chá Verde

Rico em flavanoides e cafeína, essa bebida é uma outra alternativa para aumentar o metabolismo e conseguir emagrecer com mais facilidade.

Além do mais, o chá verde é bastante diurético, facilitando a eliminação de líquidos retidos.

É recomendado, no máximo, 5 xícaras da bebida por dia, contando que não seja acompanhando outras refeições, pois o chá pode interferir na absorção de nutrientes do organismo.

3. Gengibre

Composto por 6-gingerol e 8-gingerol, este alimento natural é capaz de aumentar a produção de calor, estimulando as glândulas sudoríparas, ajudando no emagrecimento e na prevenção do ganho de peso.

Além desta funcionalidade, o gengibre também auxilia na digestão, evita gases intestinais e pode ser acrescentado nas receitas diárias sem medo.

4. Canela

Assim como a pimenta, a especiaria é um excelente termogênico, anti-inflamatório e antioxidante.

Com isso, ela acelera o metabolismo, desintoxica o corpo e auxília na cura dos processos inflamatórios.

O chá de canela também melhora o fluxo sanguíneo, excelente para combater dores de cabeça e uma outra série de benefícios.

5. Café

A cafeína é uma substância que acelera o organismo humano, logo, aumenta bastante o metabolismo e auxiliando na queima de calorias.

É recomendado que a bebida seja ingerida pela manhã e durante o lanche da tarde. Mas atenção aos exageros. O café pode ser muito benéfico, no entanto, prejudicial a algumas pessoas.

6. Guaraná

A fruta em questão também é um alimento energético, capaz de aumentar o metabolismo do corpo humano, por conter bastante cafeína.

Sucos e chás de guaraná são as melhores alternativas para o consumo do alimento natural, obtendo assim a queima de calorias mais eficiente.

