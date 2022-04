Existem alguns tipos de mensagens de WhatsApp que todo homem gosta de receber de uma mulher, especialmente se existe uma química rolando entre eles.

Embora nem sempre demonstrem tão abertamente o que estão sentindo, algumas frases podem ser essenciais para mudar o dia deles, especialmente se estiver passando por momentos difíceis.

Portanto, fizemos uma lista com algumas mensagens que os homens gostam ler durante o dia e que podem ser essenciais durante um relacionamento – ou para dar início a um. Confira!

6 mensagens de WhatsApp que todo homem gostaria de receber de uma mulher

1. Bom dia

Em primeiro lugar, está essa mensagem simples, mas essencial para qualquer um. Afinal, é como diria a banda Charlie Brown Jr, perguntar como foi o seu dia e oferecer uma palavra amiga, uma notícia boa, é algo que faz falta no dia a dia.

Sendo assim, não tenha medo de mandar um sincero “bom dia”, perguntar como ele está se sentindo e ser também um ombro amigo, caso necessário.

2. Convite para sair ou viajar

Na sequência, todo homem gostaria de receber de uma mulher uma mensagem chamando para um sair e pegar um cineminha, um jantar romântico ou até mesmo ficar em casa e assistir um filme na televisão.

No entanto, se você realmente estiver querendo ganhar pontos com ele, chamar para uma viagem está no topo da lista. Afinal, um passeio para fugir do cotidiano pode ser ótimo para desenvolver uma relação mais próxima e intensa.

3. Elogios

Além disso, fazer um elogio de quando em quando é outra forma de se aproximar de um homem pelo lado emocional.

Afinal de contas, é sempre bom receber uma mensagem apreciando alguma atitude ou atividade que ele fez, ou apenas elogiando a beleza.

4. Falar que ele te faz feliz

Por sua vez, esse tipo de mensagem pode ser uma mudança de chave no dia do seu parceiro. Isso porque, se ele estiver em um dia difícil, ler algo nesse sentido pode ser um afago e fazer toda a diferença.

Portanto, lembre-se de deixar clara a importância que ele faz na sua vida e não deixe isso no campo do subentendido.

5. Lembrar das histórias que ele contou

Muitas vezes, quando um homem conta uma história da vida dele, é porque ele considera um momento importante de compartilhar contigo.

Sendo assim, relembrar de um momento engraçado ou particular que ele dividiu pode ser importante para abrir um sorriso no rosto do seu parceiro.

6. Eu te Amo

Por fim, mas o mais importante da lista. Essa é uma mensagem essencial para aquelas pessoas que estão em um relacionamento sério.

Com essa pequena frase, você consegue deixar claros os seus sentimentos e ainda passa uma sensação de segurança para o seu par.

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!