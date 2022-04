Altura, cor do cabelo, sorriso e porte físico são parte da aparência dos homens, que atraem as mulheres. Mas, a verdade é que existem coisas muito além do físico que elas reparam bem neles. Veja agora algumas coisas que as mulheres mais acham atraentes em um homem!

6 coisas que as mulheres mais acham atraentes em um homem e eles nem imagina:

1. Oratória

Quando falamos em oratória, nos referimos ao dom e habilidade em falar bem. Isso, consequentemente, é capaz de influenciar pessoas. Pois bem, as mulheres se interessam expressivamente em um homem que possui um bom papo.

2. Humor

Nada melhor do que alguém bem-humorado e é claro que isso não ia escapar dos interesses delas. A criatividade, sorriso no rosto e piadinhas, são coisas que deixam elas atraídas.

3. Altruísmo

Ser altruísta é ser uma pessoa generosa, que se preocupa com os outros. Cientificamente, é comprovado que elas importam com essa qualidade nos homens e há uma busca maior por homens que fazem boas ações.

4. Paciência

Um homem paciente serve para inspirar as mulheres e trazer leveza para elas e sua rotina. É por isso que elas ficam tão interessadas naqueles que são calmos, evitam brigas e agem de forma pacífica.

5. Voz

Um fato é que a voz masculina mexe com o psicológico das mulheres. Ou seja, um homem com uma voz firme e forte é um ponto de partida para elas se interessarem.

6. Experiência

Por último, se você for daqueles que já conheceu muitos lugares, já leu muitos livros, assistiu a diversos filmes ou trabalhos em muitos lugares, certamente, você tem uma bagagem cultural enorme e isso atrai elas.

Você também pode se interessar por esse conteúdo: 6 profissões que mais atraem e seduzem as mulheres do Brasil

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!