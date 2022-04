Advogado de Anápolis viraliza no Twitter ao falar de perrengue com a ex-namorada

Superar o fim de um relacionamento é difícil para qualquer um, mas para o advogado Gabriel Felipe, de 26 anos, o sofrimento já se arrasta há mais de um ano devido ter comprado um apartamento junto com a ex-namorada.

Nesta segunda-feira (11), ele viralizou nas redes sociais após compartilhar no Twitter que está tentando vender o imóvel desde que terminou e que “todo dia 10” ainda precisa pagar as parcelas de onde eles morariam quando se casassem.

Se você acha que seu término foi ruim, todo dia 10 eu e minha ex pagamos a parcela do apartamento que seria nosso quando casássemos, já temos mais 1 ano de término e ainda não conseguimos vender… Deus, seu filho te implora, me tira dessa. — nasci cancelado e me orgulho disso (@borgim5) April 11, 2022

O apartamento, que fica em um prédio de luxo no Jundiaí, bairro nobre de Anápolis, foi comprado 11 meses antes deles terminarem o relacionamento de 2 anos e ainda restam 70% do valor para quitar o financiamento.

A postagem já alcançou mais de 160 mil curtidas e 2,5 mil comentários até a noite desta terça-feira (12). A esperança do advogado é que isso o ajude a vender o imóvel e ainda dê um “up” na carreira. “Se valer isso, já estou muito satisfeito”, diz.

O advogado já recorreu até ao jogador de futebol Neymar, mas, segundo o ele, o tweet “só está servindo pra eu arrumar contatos de corretores, possíveis compradores e para meus amigos me zoarem”, afirma.

Gabriel ainda destaca que apesar do término, ainda mantém uma relação “super tranquila” com a ex, que também está gostando da repercussão, pois é “uma oportunidade” para venderem o apartamento.