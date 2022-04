Alta nos preços de alimentos faz crescer número de famílias que precisam de ajuda para ter comida na mesa em Anápolis

Com o aumento dos preços dos alimentos, muitos anapolinos começaram a enfrentar dificuldades para colocar comida na mesa e passaram a viver em situação de insegurança alimentar.

Isso faz com que famílias passem a buscar alternativas para garantir as refeições de cada dia, como as doações de cestas.

Em Anápolis, um dos caminhos é o Banco de Alimentos, que fica localizado na Central de Abastecimento, popularmente conhecida como Ceasa.

O Portal 6 esteve presencialmente local e soube, através da coordenadora e gerente de Segurança Alimentar, Joyce de Paula, que cada vez mais pessoas precisam contar com o auxílio da chamada “cesta verde”.

“Aumentou bastante, muitas pessoas precisando de alimento. Tudo o que nos é doado, fazemos um processo de separação, higienização e embalo. Nada aqui se perde”, afirmou.

Em média, são 28 toneladas de alimentos arrecadas por mês, e dessas, 17 são aproveitadas para a montagem das cestas.

“O descarte não é feito em container ou no lixo, temos uma parte do programa voltado para chacareiros, que vão até lá e retiram as sobras para os animais”, explicou.

Como receber a cesta?

De acordo com a coordenadora, para ter acesso a esse benefício, basta estar devidamente cadastrado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Porém, caso uma pessoa precise procurar o Banco de Alimentos, ela não sairá de mãos vazias.

“As pessoas que chegam procurando por esse atendimento, nenhuma delas sai daqui sem a cesta verde. No primeiro momento a gente entrega e depois orienta onde ela deve fazer o cadastro”, garantiu Joyce.