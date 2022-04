Quem se lembra da Maria Papudinha?

Figura muito conhecida da Vila Jaiara nas décadas de 70 a 90, Maria papudinha era uma senhora simples e muito cordial, gostava de visitar os vizinhos e andava pelas ruas com uma bolsa de tecido pendurada nas costas. De tanto circular pelas imediações daquela região acabou se tornando uma lenda para assombrar crianças. Sempre que alguma teimava com os pais ouvia a ameaça:

– Vou chamar a Maria papudinha pra te levar no saco dela!

Em textos publicados o competente historiador Daniel Alves retrata vivências e informações históricas sobre essa senhora que marcou época na Vila Jaiara durante muito tempo. Sabe-se que Maria Papudinha gostava de dormir na casa de vizinhos e de fazer longas visitas, refeições, procurava um canto pra ser acolhida. Humilde, jamais reclamava. No fundo era carente de afeto e atenção como tantos idosos espalhados nesse mundo.

Veja que ironia do destino, tão popular na Jaiara, Maria veio terminar seus dias internada num abrigo do Jundiaí.

Na região também se ouvia falar do Zaqueu que acenava um “jóia”, Loló que andava atrás das obras de asfalto, Inacinho que colocava fogo em lotes, e tantos outros. Muitos foram os andarilhos, pessoas em situação de rua, pacientes com questões de saúde mental que povoaram as ruas e o imaginário do povo anapolino nas últimas décadas. Alguns muito conhecidos por todos nós. Conhece algum, algum morava no seu bairro? Conte pra nós nos comentários

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.