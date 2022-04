‘Toda vez que lembro me dá ansiedade’, diz advogado que denunciou ex-gerente do Rápido por agressão

O caso de agressão envolvendo a ex-gerente do Rápido, Sônia Borges, e o advogado Breno Valente ainda segue sem definição.

No dia 07 de abril, o profissional do Direito alega ter entrado em contato com o 5º DP para saber em qual estágio estavam às investigações e teria sido informado que o processo estava arquivado.

O advogado, então, manifestou o interesse em converter o Registro de Atendimento Integrado (RAI) em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), porém afirma que ainda não teve nenhum retorno sobre o pedido.

“Mandei os vídeos [da agressão] e agora estou aguardando um despacho do delegado em relação ao meu caso. E eu espero que seja a conversão para Justiça fazer o que tem de ser feito”, afirmou Breno ao Portal 6.

Relembre

O caso ocorreu no último dia 02 de março, no Rápido do Anashopping. Na ocasião, Sônia foi levada para a Central de Flagrantes de Anápolis e Breno teve de passar por exame de corpo de delito.

O advogado chegou a relatar à Polícia Militar (PM) que, durante a confusão, teve o braço arranhado pela servidora e que ela ainda teria tentado quebrar o aparelho celular dele.

Uma equipe de segurança do local teria até sido acionada pela mulher para retirar Breno à força de dentro da unidade.

Trauma

“Eu me senti muito assustado, nunca tinha passado por situação assim. Eu pensei que eles poderiam me machucar, poderiam quebrar meu celular, quebrar meu braço, pois os dois estavam me segurando”, relembrou o advogado.

“Foi uma situação muito vexatória. Toda vez que me lembro desse caso, ele me causa uma ânsia, uma ansiedade”, continuou.

Instada pela reportagem a comentar o caso, a Policía Civil não deu retorno até o momento desta publicação. Caso o faça, o texto será atualizado com o posicionamento.

Exonerada e recontratada

Após ter sido exonerada do cargo de gerente do Rápido no dia 04 de março, em decorrência da registro da possível agressão contra Breno, Sônia Borges foi admitida como coordenadora setorial da Agência Reguladora do Município de Anápolis (ARM).

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 07 de abril e assinado pelo prefeito Roberto Naves (PP).

Antecedentes

Esta não foi a primeira vez que Sônia teve de prestar esclarecimentos à Polícia Civil por conta confusões no Rápido. No final do ano passado, viralizou nas redes sociais um vídeo em que ela aparece trocando ofensas com um idoso.

“Velho”, “gordo” e “porco” foram os termos que teriam partido da boca dela, conforme denúncia registrada na PC. A servidora, contudo, se defendeu dizendo ter sido agredida antes pela vítima.