Todo mundo gosta muito de pasta de amendoim ou manteiga de amendoim, não é mesmo? Principalmente porque estamos acostumados a ver esse consumo intenso nos filmes norte-americanos. Pois é, hoje você vai aprender a fazer um lanche delicioso e saudável com esse alimento, só que vai ser de uma forma livre de sódio e de açúcar.

Vamos lá, entenda que essa pasta ou manteiga de amendoim é rica em proteínas e também é considerada um alimento hipercalórico natural. Por ser rica em potássio e magnésio, ela favorece as contrações musculares, previne as câimbras, reduz o risco de lesões e a fadiga muscular.

Além disso, com toda certeza você já deve ter notado o preço alto dessas pastas industrializadas, que, aliás, nem possuem todos os benefícios naturais do amendoim. Por exemplo, a proteção do sistema nervoso, ação antioxidante, prevenção da anemia e melhora do humor.

Antes de irmos para nossa receita sem açúcar e sem sódio, vamos te mostrar que ela tem duas versões: a tradicional e para os chocólatras. Assim, para quem é fã de chocolate, pode adicionar cacau em sua pasta.

Essa fruta, aliás, funciona como vasodilatador. Isso significa que ela faz com que o sangue flua melhor, diminuindo, consequentemente, a pressão. O cacau ajuda bastante a manter a saúde do coração. Ele possui uma substância chamada ácido oleico que combate doenças cardíacas. Além disso, essa maravilha ainda combate os radicais livres em excesso.

Conheça o lanche delicioso e saudável que combate à glicose e é excelente contra a diabetes:

Você vai precisar de:

4 xícaras de amendoim torrado e descascado

1 colher de sopa de adoçante culinário (pode substituir por outro adoçante ou açúcar de sua preferência, lembrando que o açúcar irá acrescentar calorias e carboidratos)

Para a versão de chocolate, acrescentar 1/3 de xícara de cacau em pó

Modo de preparo:

Bate os amendoins em um mixer ou liquidificador. Assim, vai formar uma pasta, porque os grãos soltam gordura. Depois de bater até formar uma manteiga macia, acrescente o adoçante ou o cacau. E voilá!

Cada colher de sopa rasa (10g) dessa pasta contém aproximadamente 61 calorias, 2g de carboidratos (0,7g de fibras), 3g de proteínas e 5g de gorduras. Nossa recomendação é comer com banana ou torrada.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!