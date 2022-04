Novo episódio do Studio 6 traz entrevista com cantor e compositor Marcelo Sá

Nesta quarta-feira (13), o Portal 6 pública mais um episódio do podcast Studio 6, quadro que a cada duas semanas traz entrevistas com diferentes artistas da cena musical independente de Goiânia.

Este episódio conta com a participação de Marcelo Sá, cantor e compositor que atua na capital goiana.

Durante a conversa, o artista revelou como o feedback do público e o contato com as pessoas fazem diferença para quem trabalha na cena local de música.

O Studio 6 é produzido e apresentado por Augusto Araújo, com veiculação na conta do Portal 6 no Spotify.

Ouça: