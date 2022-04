A inveja é um sentimento doentio, em que desejamos ter aquilo que é do outro — seja um relacionamento, carreira de trabalho ou bens materiais. Infelizmente, esse desvio de caráter é cada dia mais frequente na vida das pessoas. Por isso, conheça hoje algumas simpatias que são tiro e queda para afastar a inveja da sua vida!

6 simpatias que são tiro e queda para afastar a inveja da sua vida:

1. Com pedra ônix

Essa aqui é uma mandinga para espantar a inveja em seu local de trabalho. Em um pote, coloque uma pedra ônix, água e grãos de sal grosso, e deixe a céu aberto durante a noite. No outro dia, pegue a pedra, que estava de molho, e leve para o trabalho. Coloque-a em cima da sua mesa e deixe ela agir filtrando toda inveja contra você.

2. Com pedra de rua

Essa é tiro e queda! Procure na rua uma pedra, pode ser grande, e pegue um prato de barro, depois disso, escreva em um papel o nome das pessoas invejosas e deixe no fundo do prato. Agora, coloque a pedra em cima das escrituras e acrescente 21 pimentas vermelhas com as pontas para cima, rodeando o prato da esquerda para a direita. Regue tudo com um copo de pinga e um copo de água pura e diga: “Santo Antônio, santinho da sandália de pau, tira de mim e dos meus caminhos toda inveja e todo mal”. Por fim, leve esse prato a uma encruzilhada e deixe lá. Saia sem olhar para trás.

3. Com incenso

Aqui vem mais uma oração milagrosa. Para isso, acenda um incenso de abre-caminhos e diga olhando para ele: “Pelo poder do fogo destruidor e das cinzas, eu lhe peço que afaste de mim qualquer inveja e não deixe que nada mais me atormente”. Quando o incenso acabar de queimar, sopre as cinzas para o lado do sol nascente.

4. Invista nos anjos da guarda

Esses são os maiores aliados que você pode ter. Segundo especialistas, deve-se vestir uma peça de roupa azul e acender uma vela branca sobre um pires. Em seguida, fazer uma oração agradecendo ao guardião pela sua vida, quando a vela terminar de queimar, jogue os restos no lixo.

5. Usando giz

Essa aqui é uma ótima tática para blindar o casal contra a inveja. Para isso, em casa, faça um círculo com giz e coloque dentro dele três pétalas de girassol, três de rosa, uma folha de comigo-ninguém-pode e três pedras de sal grosso. Em seguida, diga: “Inveja, saia do meu caminho e da vida do meu amado”. Depois, enrole os restos do ritual em um pano branco e jogue tudo no lixo, imaginando que junto está mandando embora todas as energias ruins que atrapalham a sua união conjugal.

6. Com alecrim

Por último, essa simpatia é para te proteger a semana inteira! Sempre às segundas-feiras, coloque uma colher de sal grosso e três galhos de alecrim em um copo de água. Toda vez em que sair de casa para trabalhar, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria, pedindo para Deus afastar de sua vida as pessoas invejosas. Após isso, ao voltar para casa, jogue a água na pia e os galhos no lixo, pensando novamente que está mandando embora as pessoas invejosas.

