Hospitalizado após fazer ‘aquilo’, jovem descobre condição rara nos pulmões

Um jovem suíço, de 20 anos, precisou ser hospitalizado com urgência após sofrer com fortes dores no peito, rosto inchado e dificuldade para respirar. Mas o motivo foi o que mais impressionou.

À equipe médica, o rapaz contou que estaria se masturbando em casa quando começou a sentir o desconforto absurdo na região toráxica, além de inchaços.

Para a surpresa dos profissionais, o garoto estava sofrendo um pneumomediastino e enfisema subcutâneo profundo, devido às práticas anteriores.

“Como não há literatura sobre pneumomediastino espontâneo associado a experiências autoeróticas, consideramos nosso caso uma apresentação incomum dessa entidade”, afirmaram os autores no relatório médico do paciente.

Ele foi internando na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) e negou ter utilizado drogas, tabaco ou ter realizado exercício intenso.

O jovem foi tratado com alguns antibiótico e analgésicos por três dias e, felizmente, pôde receber alta hospitalar no quarto dia, após melhora no quadro de saúde.

O caso acabou se tornando um grande espanto pois, apesar de já haver algumas situações documentadas de complicações após sexo ou uso de drogas, este foi o primeiro registro de um pneumomediastino espontâneo associado à masturbação.