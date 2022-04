5 benefícios impressionantes que o chocolate traz para o corpo e pouca gente sabia

Além de um sabor irresístivel, você sabia que o chocolate pode trazer alguns benefícios maravilhosos para o corpo?

Por ser composto por cacau, o chocolate possui alguns nutrientes, como carboidratos, proteínas, fibras e minerais.

Mas o que faz deste produto realmente bom para o ser humano são os príncipios bioativos – vitaminas, esteróis, fosfolipídios, alcaloides, polifenóis e os famosos antioxidantes.

No entanto, sabemos das altas taxas de açúcares encontradas no alimento industrializado, que pode o tornar um verdadeiro veneno para algumas pessoas, além de auxiliar no ganho de peso.

Ou seja, para conseguir usufruir dos lados positivos do chocolate sem prejudicar a saúde, é importante que seja de forma regrada.

Conheça os 6 benefícios impressionantes que o chocolate traz para o corpo e pouca gente sabia:

1. Proporciona uma grande sensação de bem-estar

Já sentiu um certo alívio emocional, após comer o doce? Não é atoa que muitas mulheres sentem desejo de comer chocolate durante as tensões pré-menstruais.

O produto pode realmente trazer a sensação de paz por ser rico em flavonoides, o antioxidante que favorece a produção de serotonina, conhecido como o hormônio do bem-estar.

2. Pode melhorar o fluxo arterial

Os mesmos flavonoides citados no tópico anterior são também responsáveis por este benefício.

Eles reduzem o risco de doenças cardiovasculares, proporcionam a melhora do fluxo sanguíneo, reduzem a pressão arterial e melhoram os níveis de colesterol ruim (LDL).

Mas lembre-se: sem exageros! O chocolate possui altíssimas taxas de açúcar, portanto, opte pelos mais amargos, com maiores quantidades de cacau.

3. O alto poder hidratante torna-o queridinho também no setor estético

Graças ao poder hidratante, diversos dermatologistas passaram a apreciar o produto industrializado dentro dos cuidados com a estética.

Ele pode ser usado em máscaras faciais, que podem ser indicadas para peles muito secas ou fotoenvelhecidas.

4. Contribui para a saúde cerebral

A metilxantina, a cafeína e a teobromina, encontradas no chocolate, agem influenciando a função neurológica no cérebro.

Já os flavonoides aumentam o fluxo sanguíneo na região cerebral, sendo capaz de melhorar a parte da memória.

5. Reduz o estresse e alivia dores

O chocolate pode aliviar a ansiedade e ajudar a combater o estresse, comprovadamente.

Além de conquistar pelo sabor, o chocolate tem substâncias que causam a sensação de bem-estar. Uma delas é a feniletilamina.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

