Após briga por música, jovem vai ao supermercado e compra faca para matar colega

A Polícia Civil (PC) de Padre Bernardo, município no entorno do Distrito Federal, está investigando o caso de um jovem que tentou matar o colega de trabalho, com golpes de peixeira, após uma discussão por causa de músicas.

O fato se deu nesta quinta-feira (14), em um bar no Centro da cidade. O rapaz, de 21 anos, teria ido com a vítima, de 30 anos, ao estabelecimento para aproveitar uma folga que receberam da fazenda em que trabalham.

O desentendimento teria começado após o jovem pedir ao colega que trocasse uma canção que estava sendo reproduzida.

No entanto, o homem não quis atender o pedido, os dois discutiram e a vítima supostamente teria dado um tapa no rosto do suspeito.

Enfurecido, o rapaz foi até um supermercado local, comprou uma faca do tipo peixeira, amolou ela e voltou para o bar.

Já com a arma branca em mãos, o suspeito teria pedido outra vez para trocar a música, o que novamente não aconteceu. Assim, ele teria desferido uma facada profunda no colega e fugiu na sequência.

A vítima foi socorrida por pessoas que passavam pelo local e encaminhada para o hospital local.

Já o suspeito acabou sendo encontrado ainda carregando a faca. Ele foi preso pela polícia e deverá responder por tentativa de homicídio.