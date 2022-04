Governos passam e lei da semeadura costuma ser implacável

“A saúde em Anápolis está um caos e pede socorro”

“O meu filho com tumor não consegue encaminhamento”

“A minha esposa está sangrando e não consegue cirurgia”

“Esperei 8h pra ser atendido na UPA da Vila Esperança”

“Há 3 anos aguardo cirurgia no meu joelho”

“Doutor! Com a OS entrando, onde os efetivos vão trabalhar?”

Como médico e vereador, escuto esses comentários todos os dias, sempre atento de que forma posso contribuir para a solução. Procuro ouvir todas as partes (pacientes, servidores, gestores e a população) para fazer o meu diagnóstico e ajudar de alguma forma no tratamento.

Essa semana presenciei o esculacho como foi tratado os profissionais de saúde por ocasião das vagas de trabalho ofertadas pela prefeitura. Sentados no chão, enfileirados e ali comendo, esperando toda madrugada até começar as inscrições.

Esse espaço é pequeno para discutirmos a realidade da saúde em Anápolis, mas quero ser sucinto e dizer às partes envolvidas:

1) Aos pacientes e a população – não serei omisso e nem covarde. Contem comigo.

2) aos servidores – não esperem valorização e o seu local de trabalho certamente será terceirizado.

3) aos gestores e políticos – Governos passam! Há princípios milenares como a Lei da Semeadura que são implacáveis. Colheremos o que plantarmos em Anápolis.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.