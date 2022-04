Festa em Corumbá de Goiás termina com tiro para o alto e jovem morto

Uma festa na noite deste sábado (15) no Bar do Helinho, no bairro Nove de Julho, em Corumbá de Goiás, acabou após ocorrer um tiroteio que resultou na morte de um jovem.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o local onde havia um evento com som automotivo e muitas pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, que estavam assustadas com a situação.

Conforme apurado pelo Portal 6, os tiros foram efetuados após um briga entre dois homens, que foi motivada por um simples esbarrão.

Segundo as testemunhas, a discussão acabou evoluindo e encerrou quando um dos envolvidos efetuou um disparo no meio da multidão, que atingiu um rapaz.

A vítimas foi identificada como Tiago dos Santos Ananias da Silva, de 26 anos, que chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma saveiro de cor branca pela BR-414, sentido Planalmira e está sendo procurado pela PM com ajuda de agentes de cidades vizinhas.