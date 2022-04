Funcionário dá dura lição de moral em cliente após receber ligação próximo da meia noite

Viralizou nas redes sociais o desabafo de um funcionário que precisou dar uma dura lição em um cliente tarde da noite, após receber incessantes ligações.

Iván Nava postou o relato no perfil do Twitter e brincou que isso ‘com certeza lhe renderia uma bronca amanhã no escritório, mas é bom’.

O caso aconteceu na última semana do mês de fevereiro e, conforme os print’s postados pelo rapaz, esta não era a primeira vez que o cliente agia assim. Então, a solução encontrada foi respondê-lo de forma direta.

“Eu não trabalho 24 horas por dia e peço-lhe que meça suas palavras. Em outra ocasião, tivemos um problema por conta da forma como você trata as pessoas, e a partir de amanhã, entrego sua conta para outro diretor”, disse a ele.

“Pare de me xingar, não estou interessado em trabalhar com um mandão, soberbo e arrogante como você, tenha uma boa noite”, completou.

A reação da outra pessoa foi de muita surpresa pela ousadia do trabalhador. No entanto, os internautas comentaram ter adorado a atitude.

Afinal, depois do início da pandemia, diversos profissionais tiveram de adotar o trabalho em casa para continuar as atividades. Com isso, alguns valores passaram a ser ignorados como o tempo de descanso, intervalos e afins.

Veja

Seguramente esto me va a meter en un broncon mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien 😆. pic.twitter.com/lRf1zHjH0A — ⭐️ Ivan Nava ⭐️ (@IvanNavaMx) February 22, 2022