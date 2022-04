Relembre alguns famosos que se aventuraram na política

O Portal 6 apresenta nesta segunda-feira (18) o quinto episódio do quadro Politizando, uma série de vídeos semanais que aborda o funcionamento da política em Goiás e no Brasil.

Nesta edição alguns nomes conhecidos de outros meios como esporte, música e televisão, que se aventuraram na política serão lembrados.

O Politizando é produzido e apresentado por Lucas Tavares e editado por Elvis Diovany, com veiculação no Youtube e nas redes sociais do Portal 6.