Homem tenta matar amigo a garrafadas e precisa ser contido após fugir e ser capturado por policiais

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira (19), no município de Mozarlândia, na região Noroeste do estado.

O Portal 6 apurou que o suposto autor, de 20 anos, e a vítima, de 37, estavam bebendo juntos, mas em determinado momento houve um desentendimento entre os dois.

Em posse de uma garrafa, o homem avançou sobre o outro e desferiu diversos golpes e só parou quando houve a intervenção de populares.

A vítima caiu ensanguentada no chão, enquanto o suposto autor fugiu da cena do crime. Acionada, a Polícia Militar (PM) foi informada por uma testemunha que o esconderijo seria uma casa próximo do local.

Ao chegar na residência, a PM foi recebida com uma faca de frigorífico. Após ordenar a soltura da arma branca, os membros da corporação foram atacados.

Diante da situação, um dos militares deu um tiro no pé do homem e o conduziu posteriormente ao pronto socorro do município. Após o atendimento médico, ele foi levado para a delegacia da cidade.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Mozarlândia. O Portal 6 tentou contato com a unidade de saúde para confirmar o estado de saúde, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.