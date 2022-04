Dicas de como ingerir menos calorias no self-service

Hoje em dia, com a alta demanda de trabalho e o curto horário de almoço, é comum procurarmos por lugares com mais praticidade na hora de comer. Além da comida estar disponível, os self-services contam com uma grande variedade de opções e por isso são bastante procurados.

Devido a diversidade de preparações, muitas vezes acabamos exagerando, e a soma desses exageros podem ser a causa do ganho de peso ou o motivo pelo qual você não esteja conseguindo obter uma restrição calórica.

Para evitar o excesso de calorias na hora do almoço vale a pena seguir algumas dicas.

Antes de pegar o prato, olhe todas as opções. Olhar as opções disponíveis antes de servir te ajuda a decidir as combinações e qual o alimento desejado, isso evita o risco de encontrar preparações que você gosta mais, e seu prato fique maior do que deveria.

Coloque primeiro os vegetais, esse grupo apresenta a menor quantidade calórica e confere maior volume no prato, isso irá contribuir para sua saciedade.

Acrescente uma proteína magra. Dê preferência para preparações simples, grelhados e assados são boas opções. Preparações de proteínas com molhos e adicionais de queijos aumentam as calorias. Por isso, vá no mais simples.

Escolha um carboidrato minimamente processado e coloque na medida da sua fome. Uma dica é escolher uma preparação que não demande muitos ingredientes na hora do preparo. Por exemplo, troque um purê de batata por batata assada ou cozida.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.