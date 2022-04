Ter uma boa oratória pode ser muito mais difícil do que se imagina, porque envolve uma cadência na fala juntamente com uma lógica no conteúdo. Uma boa oratória é capaz de convencer as pessoas até em mentiras. Por isso, veja agora alguns truques para quem tem vontade de dominar a mente de alguém!

6 truques que todo mundo que tem vontade de dominar a mente de alguém deve aprender:

1. Ignore as reclamações

O primeiro passo para ter o poder de persuasão é ignorar os pitacos de pessoas alheias. Descarte, assim, as reclamações, sugestões e exigências, Para isso, se apoie na educação e sutileza. Isso porque, agir com severidade pode pegar mal na hora do discurso.

2. Seja repetitivo

Já foi constatado por especialistas, quando repetitivos demais em nossa fala, acabamos induzindo o interlocutor à aquilo. Por isso, enfatize bem sua fala e use estratégias para apertar a mesma tecla sem ser irritante.

3. Faça um contato visual

Se liga nesse macete aqui, quando quiser dominar a mente de alguém não mexa muito o corpo, nem cruze os braços ou esconda as mãos. O ideal é ficar cara a cara com essa pessoa, com a postura correta, e manter o contato visual com ela, as chances de controlar a situação serão bem maiores.

4. Seja alguém querido

De nada adianta você querer controlar as pessoas, se não gostarem de você. Veja bem, segundo a psicologia, quando temos respeito e admiração por alguém, é muito provável que obedecemos ela em tudo que for dito.

5. As pessoas precisam se identificar com você

É exatamente isso que grandes líderes políticos fazem, definem suas ideologias e fazem as pessoas se identificarem. De forma eficaz, use técnicas para demonstrar ser um expert no assunto, para as pessoas confiarem em você e se deixarem levar.

6. Faça um apelo emocional

Por último, esse truque aqui é genial, use sutilmente palavras com um forte apelo emocional para fazer com que as pessoas tomem o seu lado da questão. Transformando a mente das pessoas, você acaba persuadindo-as.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!