Jovem que matou pastora possui problemas psiquiátricos, aponta laudo médico

O laudo médico pericial do suspeito de matar a pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 79 anos, no dia 14 de janeiro deste ano, em Goiânia, foi publicado e aponta que ele possui problemas psiquiátricos.

De acordo com o documento, M.M.L.S, de 22 anos, tem quadro clínico compatível com transtorno esquizofreniforme. Também existe a suspeita de transtorno afetivo bipolar.

Além disso, ele informou que não possui amigos e revelou que ingere bebidas alcóolicas desde os 15 anos e maconha, desde os 17.

No dia do crime, o suspeito atacou a idosa na porta da igreja, no Residencial Kátia, com um objeto de metal e desferiu vários golpes contra a vítima. Após o crime, ele foi preso em flagrante.

A Polícia Civil (PC) apurou que ele teve um surto e, antes de matar a pastora, tentou assassinar esposa e filha.